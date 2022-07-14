التسجيل المُسرب للمالكي وتأثيره على الصدر 

لا احد يعرف نية السيد مقتدى الصدر باقامة صلاة الجمعة المليونية المرتقبة سوى الصدر نفسه واقرب المقربين منه، وكل ما يصدر ويُشاع من هنا وهناك لايتعدى عن كونه تكهنات لرجل يصعب توقع خطواته.

ان شخصية الصدر تتميز بأنها شخصية متأثرة بالتراث الاسلامي كونه ابن مرجعية دينية ويعيش في هذا الوسط الذي يحتم عليه الالتزام بالمقررات التي نشأ على أُسسها، ففي بعض الاحيان نراه بصورة الاسلامي الثوري، واحيناً اخرى بصورة الاسلامي المتسامح، وهذه الميزة اعطته الكثير من المؤيدين كما اخذت منه من هم من المؤيدين ايضاً ليصنعوا لانفسهم تياراً سياسياً منافسًا.

ان المتابع لقرارات الصدر يعرف تماماً ما اقصده من صفات ثورية و صفات تسامحية، وطالما شهدنا اسلوبه في نُصح اتباعه المخالفين لأوامره بعد وقوعهم في قبضته، وطرد اخرين، وغض البصر عن اخرين.

قد تكون نية زعيم الاصلاح يوم الجمعة ثورية وقد تكون مجرد استعراض قوة ومن الممكن ان تكون شرارة لاحتجاجات صدرية واسعه ولكن مهما تكن نيته فهي الان قد تبدلت واعتقد ان هناك تريث سيصدر من الصدر نفسه وستنتهي الصلاة بسلام. ولكن لماذا التريث الان ؟! هذا ماعلينا البحث فيه.

سُربَ تسجيل صوتي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومع نَفيه للتسجيل إلا ان الحقيقة واضحة ولايُمكن نفيها. قد يظن المتابعين ان هذا التسجيل سيزيد من غضب الصدر نحو المالكي وهو ظن في محله بالنسبة للمتابعين اما بالنسبة للصدر فهو لن يزيد من غضبه شيئا لاسيما انه ترك 73 مقعدا كرها بمشاركة المالكي ومن معه.

ان هذا التسجيل الصوتي المُسرب اعطى فرصة للمالكي على عكس ما نتصور، وهو الذي سيكون السبب في قرار التريث الذي قد يصدر من الصدر اليوم او غدا وذلك بسبب شخصية الصدر الاسلامية والتي ستجعله ربما يقول ” اتريث حتى لايقال ان الصدر انتقم لنفسه دون الله والوطن” وهو موقف يُشابه موقف الامام علي بن ابي طالب ( ع) عندما اطاح بعمرو بن ودٍ العامري في معركة الخندق، وكم يُحب الصدر ان يحذو حذو الائمة الاطهار. لذا فصلاة الجمعة ستنتهي بسلام ولكن ننتظر الى ما ستؤول اليه الامور لاحقا.

امير العلي

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