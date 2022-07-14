الحشد يداهم صحراء الانبار بحثا عن مطلوبين تسللوا الى مناطق رعاة الاغنام

افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الخميس ، بان قوات الحشد الشعبي داهمت مناطق صحراء الانبار الغربية بحثا عن مطلوبين تسللوا الى مناطق رعاة الاغنام غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح ان ” قوات من الحشد الشعبي داهمت مناطق صحراء الانبار الغربية وصولا الى مناطق صحراء محافظة الموصل ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر من عصابات داعش الاجرامية تسللوا الى مناطق رعاة الاغنام بعد تضيق الخناق على بقاياهم في تلك المناطق”.

واضاف المصدر ان” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بان عصابات داعش الاجرامية حولت بيوت رعاة الاغنام الى مواقع ارتكاز لعناصرهم وخزن الاسلحة بعيدا عن انظار القوات الامنية خشية مهاجمتهم”.

واوضح، ان “القوات الامنية دمرت العديد من هذه المواقع بعد اعتراف رعاة الاغنام من ان هذه البيوت للعصابات داعش الاجرامية”، مشيرا الى ان “عناصر التنظيم الاجرامي يرتدون ملابس على هيئة رعاة اغنام ويقومون بعمليات مهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة “. انتهى/ 12أ

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