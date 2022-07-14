الداخلية تكشف عن تورط شيوخ عشائر بتجارة المخدرات

كشفت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، الخميس، عن تورط شيوخ عشائر “دخلاء” بقضايا المتاجرة بالمخدرات، فيما اشارت الى ان عدد الشيوخ المسجلين 280 فقط.

وقال مدير المديرية، اللواء ناصر علي محمد النوري في حوار، إنه “قدمنا دراسة عن أسباب النزاعات العشائرية ومعالجتها”، مؤكدا أن “السلاح المنفلت احد أسباب النزاعات العشائرية”، مبينا أن “عمليات حصر السلاح مستمرة من قبل القوات الامنية”.

وأشار إلى، أن “هناك دخلاء على (المشيخة) متورطين بقضايا مخدرات ويحاولون ايضا يحاولون زعزعة الامن”، موضحا أن ” عدد الشيوخ المسجلين 280 فقط والباقي وهميين”.

ولفت النوري الى أن “الدكة العشائرية انخفضت بنسبة 85 بالمئة في عموم محافظات العراقية”. انتهى/25

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