المرجع الخالصي: الرئيس الامريكي أوصل بعباراته المهتزة ونظراته الزائغة كل الالتزام الأمريكي بالظلم الصهيوني

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

يجب أن تُقدّم الشعوب رسالة شكر وتقدير للرئيس المنصرف عن الواقع والخارج عن كل أشكال الوعي والتغطية وهو يكشف كل جوانب المخطط الاجرامي المعادي لامتنا وقيمها الإنسانية العليا، والذي ترك أذنابه المتغطين به عرايا حتى قبل الاجتماع بهم؛ حين اوصل بعباراته المهتزة ونظراته الزائغة كل الالتزام الأمريكي بالظلم الصهيوني وتركيز الاحتلال ودعمه ليتفوق على كل دولنا وكل قيم الحق والعدالة التي كانوا يتبجحون بها؛ فشكرا لله لظهور الظالم على حقيقته وسحقاً لكل الاذناب الخائرين المرتجفين أمام كفره وظلمه.

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