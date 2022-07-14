بسبب تأخر التأشيرة.. أومانيالا خارج بطولة العالم لألعاب القوى

قال متحدث باسم العداء فرديناند أومانيالا أسرع رجل في إفريقيا إن العداء الكيني لن يشارك في بطولة العالم المقبلة لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون الأميركية لأنه لم يحصل على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

وكان أومانيالا ضمن قائمة المشاركين في سباق 100 في البطولة التي تنطلق غدا الجمعة.

وقال أومانيالا في بيان أدلى به متحدث باسمه “للأسف. لن أشارك في بطولة العالم لألعاب القوى هذا العام في أوريجون. لم أحصل على تأشيرة الدخول في الموعد المناسب للسفر”.

وأضاف أومانيالا “سنعوض ذلك في بطولة العالم في بودابست العام المقبل. كما سنشارك في دورة ألعاب الكومنولث خلال الأسابيع القريبة. شكرا على الدعم والدعوات”.

وسجل أومانيالا (26 عاما) أسرع زمن على مستوى افريقيا وهو 9.77 ثانية في لقاء في نيروبي في سبتمبر أيلول 2021.

كما فاز بسباق 100 متر في بطولة إفريقيا الشهر الماضي وكان أول كيني يتأهل لقبل نهائي سباق 100 متر بالألعاب الأولمبية في طوكيو في العام الماضي.

تحرير: سرمد القيسي

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