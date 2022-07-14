تشلسي يعلن تعاقده من رحيم سترلينغ

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي رحيم سترلينغ من مواطنه مانشستر سيتي

وأصبح سترلينغ أول صفقة يبرمها نادي تشلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي يقوده الأميركي تود بوهلي، منهيا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي

وقال نادي “البلوز” في بيان على موقعه على الإنترنت “انضم نجم انجلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات”

بحسب سكاي، فان اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار)

وشارك سترلينغ (27 عاما) في 47 مباراة مع سيتي في الموسم الماضي وأحرز 17 هدفا وصنع تسعة أهداف بجميع المسابقات

وكان مهاجم إنجلترا قد انتقل إلى مان سيتي قادما من ليفربول في يوليو 2015،…..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط