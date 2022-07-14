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جونسون: أغادر مرفوع الرأس

14 يوليو 2022

لندن (وكالات)

بعد أسبوع على استقالته، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يغادر المنصب «مرفوع الرأس»، بينما بدأ حزبه المحافظ، أمس، عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافته من 8 إلى اثنين وسط تبادل اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.
وفي مواجهة النواب في مجلس العموم، أكد جونسون أنه فخور بحصيلة أدائه.
وقال بأسف خلال جلسة مساءلة: «صحيح تماماً أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره، لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس».
ومثل جونسون أمام مجلس العموم في واحدة من آخر جلسات الاستجواب النيابية بصفته رئيسا للحكومة قبل الإعلان عن خلفه في الخامس من سبتمبر، بعد إحباط مسعى المعارضة لإطاحته قبل هذا الموعد.

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