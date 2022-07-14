سألتني صديقتي ما هي الثورة ؟

قلت لها قتل ونهب وسحل بالشوارع وتحرير فلسطين !

مثل ثورة 14 تموز 1958.

ثم قالت متعجبة وما هو الإنقلاب ؟

قلت لها قتل ونهب وسحل بالشوارع وتحرير فلسطين !

مثل انقلاب 8 شباط 1963 وانقلاب 17 تموز 1968.

ثم قالت وما الفرق بين الاثنين ؟

قلت لها كلاهما قتل ونهب وسحل بالشوارع وتحرير فلسطين ولكن ثورة تموز قادها الزعيم عبد الكريم قاسم ، اما الإنقلاب فقد قاده صديق الزعيم قاسم المدعو عبد السلام عارف ،

لم تسكت صديقتي ام لسان الطويل وقالت

وماذا تسمى مرحلة الحكم الحالي؟

قلت لها بعد أن نفذ صبري منها !

تسمى مرحلة التحرير !

وهي أيضا قتل ونهب وسحل بالشوارع وتحرير فلسطين ويضاف لها اغتيالات بكاتم الصوت .

اما قادة التحرير هم المحررون الاسلامويون المعممون الدجالون السارقون الذين لا يشبعون ويضاف لهم اتباعهم واصدقاءهم من عملاء أميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا.

نفذ صبر صديقتي هذه المرة وقالت وما هو الحل ؟

حوار ثوري:

قلت لها اصلاح الكهرباء الوطنية والتربية الوطنية والاقتصاد الوطني وترك فلسطين يحررها الفلسطينيون وترك الانسان الوطني يتعبد في بيته من دون لطم وادعية و مكبرات الزعيق فوق المنارات .