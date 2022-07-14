Posted on by

شاهد.. «روبوت» يوزع المصاحف على الحجاج

من المسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.

الحج الأكبر منذ «كورونا»
تابع التغطية كاملة

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح: إن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل من دون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظاماً ملاحياً تلقائياً مزدوجاً (سلام)، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أنه يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز 12 ساعةً، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات، لافتا إلى أن وزن الروبوت يبلغ 59 كجم، وسرعة 2ر1 – 5ر0 م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، وتبلغ أبعاد الروبوت 1290*537*565 مم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close