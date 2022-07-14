شيوخ ووجهاء الانبار يكشفون دواعي الزيارات المفاجئة للحلبوسي الى مضايفهم

كشف الشيخ رشيد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، الخميس، دواعي الزيارات المفاجئة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى مضايف شيوخ ووجهاء الانبار .

وقال الدليمي في تصريح ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زار وبشكل مفاجئ العديد من مضايف شيوخ ووجهاء الانبار في خطوة لكسب ود ابناء المحافظة بعد ان شهدت شعبيته تراجعا كبيرا على خلفية عدم تنفيذ الوعود التي قطعها لأبناء المحافظة والتي لم يتحقق منها اي ملموس على ارض الواقع “.

واضاف ان” الزيارات المفاجئة جاءت على خلفية الانسداد السياسي الذي تشهده العملية السياسية وفق معلومات سربت بان الوضع متجه الى حل البرلمان واقامة انتخابات مبكرة ما دعا الحلبوسي الى زيارة شيوخ ووجهاء المحافظة لكسب ودهم وانتخابه مرة ثانية في حال حل البرلمان”.

واوضح الدليمي، أن “زيارة الحلبوسي الى مشايخ ووجهاء الانبار اختلفت وبشكل كبير عن سابقتها في عيد الفطر واختصرت بزيارات خجولة بعد ان كانت المرحلة السابقة تبشر بإيجاد حلول لانسداد السياسي، الا ان هذا التصور سرعان ما تبدد واثر سلبا على الحلبوسي وتخوفه من ان مصيره السياسي باتت في وضع صعب للغاية”، مؤكدا ان “عددا من شيوخ المحافظة لم يعيروا اهمية لهذه الزيارات التي جاءت لتحقيق اهداف باتت معروفة لدى الجميع “. انتهى/ 12أ

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