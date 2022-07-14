تعتبر الرؤوس السوداء واحدة من المشكلات المزعجة، ولهذا تبحث النساء عن طريقة. للتخلص منها، وفي الآونة الأخيرة ظهرت لصقات الأنف كحل سحري للرؤوس السوداء،. إليك أهم المعلومات عنها بالمقال التالي: #صحتك_حياتك #كل_يوم_معلومة_طبية

تُعتبر الرؤوس السوداء واحدة من المشكلات المنتشرة، والتي تسبب الإزعاج لكثير من النساء، ولهذا يبحثن عن طريقة للتخلص منها، وفي الآونة الأخيرة ظهرت لصقات الأنف كحل سحري للرؤوس السوداء، فما حقيقة هذا الأمر؟ وهل هي فعالة حقاً أم أن لها أضرار؟ تابعونا لتعرفوا هذا وأكثر

حقيقة استخدام لصقات الانف للرؤوس السوداء في الحقيقة وفقاً لإحدى الدراسات التي تم القيام بها منذ فترة لدراسة تأثير وفاعلية هذه اللصقات على الرؤوس السوداء، وجد أن هذه اللصقات قادرة على التخلص من هذه الرؤوس وأكثر، ولكنها قادرة على إزالتها بصورة مؤقتة فقط، وأن الرؤوس عادت للظهور مرة أخرى في مدة لا تتجاوز عدة أسابيع

ولا يقتصر دور لاصق الأنف على إزالة الرؤوس السوداء فقط، بل أن لها تأثير مؤقت على المسام الموجودة ببشرتك، فقد تجعلها تبدو وكأنها أصغر في…..