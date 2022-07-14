عضو بائتلاف النصر: الحكومة ستكون ناقصة بغياب الديمقراطي الكوردستاني

رأى مدير مكتب ائتلاف النصر في محافظة كركوك، عزام الحمداني، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني “ركن مهم من أركان العملية السياسية”، مضيفاً أن عدم مشاركة في الحكومة المقبلة، تعني “حكومة وطنية ناقصة”.

وقال عزام الحمداني، لشبكة رووادو الإعلامية، إن الإطار التنسيقي “يعمل بطريقة ذكية وعقلانية على تشكيل حكومة وطنية قادرة على تحقيق إنجاز اقتصادي وسياسي، ويتمهل فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الوزراء”، لافتاً إلى أن “هناك قوى تنتظر من الإطار التنسيقي أي خطأ سياسي لتخرج بمظاهرات شعبية”.

بشأن المعايير التي يعتمدها الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء، أوضح بأنها: “الكفاءة والنزاهة والوطنية والاستقلالية، وألا يكون محسوباً على جهة سياسية، وأن يكون مستقلاً في قراراته الوطنية على اعتبار أن منصب رئاسة الوزراء لجميع العراقيين، وأن تكون لديه القدرة والتجربة السياسية، لأن الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق هي ملفات صعبة معقدة”.

وبيّن الحمادني أن “التصويت داخل الإطار التنسيقي سيحدد رئيس الوزراء، ولا يوجد وقت محدد فيما يتعلق باختياره، لكن هناك مفاوضات واتفاقات ضمنية، وستتشكل هيئة قيادية خلال هذين اليومين ستعمل على اختيار رئيس الوزراء بالاجماع أو عن طريق التصويت”.

يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.

الحمداني أكد أن اختيار “رئيس الوزراء مسألة تتعلق بالبيت الشيعي، لكن الشراكة والتوافق والتفاهم حول شخصه أمر مهم”، مشيراً إلى “رسائل اطمئنان وجهها الإطار التنسيقي لجميع الأحزاب والقوى السياسية، كما أن الرسائل التي وجهها البيت السني والبيت الكوردي قائمة على موضوع الشراكة والتفاهم، وإمكانية أن يكون الجميع شركاء في عملية بناء الدولة من خلال قرار حكومي واضح”.

ونفى الحمداني وجود خلافات بين رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيراً إلى أنهم “زعماء سياسيون ولهم القدرة على الإدارة السياسية، كما أن الإطار التنسيقي يعتبر كتلة سياسية واحدة”.

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

حول مشاركة الكورد في الحكومة المقبلة، لفت إلى أن “الإطار التنسيقي يؤمن بأن الكورد هم جزء من القرار العراقي ومن القرار الحكومي”، منوهّاً إلى أن “العلاقات طيبة وإيجابية والمفاوضات تجري بانسابية عالية”.

عزام الحمداني أضاف أن “الإطار التنسيقي يأمل أن يتفق البيت الكوردي على مرشح واحد، والا سيعاد سيناريو 2018 ويحسم الأمر بالتصويت داخل البرلمان”، مؤكداً أن “الاتفاق داخل البيت الكوردي سوف يحل الانسداد السياسي، وسيأتي بنتائج إيجابية”.

بخصوص مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة، رأى رئيس مكتب ائتلاف النصر في كركوك، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني “ركن مهم من أركان العملية السياسية وبناء الدولة العراقية، والإطار التنسيقي بحاجة ماسة بأن يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني مشاركاً أساسياً وفعالاً في عملية بناء الدولة العراقية، شأنه شأن الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

وشدد على أن “عدم مشاركة الحزب الديقراطي الكوردستاني تعني حكومة وطنية ناقصة، تفتقد إلى طرف سياسي مهم وهو الطرف الكوردي متمثلاً بالحزب الديمقراطي الذي نرى بأنه لابد أن يكون مشاركاً اساسياً في بناء الدولة العراقية، حاله حال الأحزاب والقوى السياسية الأخرى”.

يشار الى أن أنصار التيار الصدري، جهزوا أنفسهم للخروج بتظاهرة عارمة في مختلف المدن العراقية، بانتظار اشارة من زعيمهم، الذي يهاجم دائماً من أسماهم “الفاسدين” في اشارة الى من تولوا مقاليد السلطة عقب عام 2003، والذي هيمن عليه حزب الدعوة الاسلامية، والاطراف المتحالفة معه، كما حذّر زعيم التيار الصدري، الاطراف السياسية، من محاولة زج اي اسم من الوزراء الصدريين المنشقين او المطرودين من التيار او المتعاطفين مع الحكومة المراد تشكيلها، مشددا على عواقب هذا “الفعل الوقح” وأن رده سيكون “غير

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