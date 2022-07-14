عقيل الرديني: خلافات آلية اختيار رئيس الوزراء مازالت قائمة

وصف عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها مقتدى الصدر، بانها “غير اعتيادية” وتقام لأول مرة في بغداد، مبيّناً ان الخلافات حول آلية اختيار رئيس الوزراء ما زالت قائمة.

وقال عقيل الرديني، يوم الخميس (14 تموز 2022) إن “الاختلافات في وجهات النظر حول آلية اختيار رئيس الوزراء ما زالت قائمة”، لكنه أشار إلى “وجود متسع من الوقت أمام الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء، لأن المهمة الأولى هي اختيار رئيس الجمهورية”، حسب تعبيره.

ونوّه إلى أن “لجنة شكلها الإطار التنسيقي خلال الفترة الماضي ستختار رئيس الوزراء من بين الشخصيات المرشحة من “الخطين الأول والثاني داخل الإطار التنسيقي” بالتوافق أو التصويت.

بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، أوضح أن “الإطار التنسيقي حث الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على تكثيف الاجتماعات بينهما لاختيار رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى عدم وجود بوادر للاتفاق على مرشح واحد، معرباً عن أعتقاده أن “كل حزب سيكون لديه مرشحه، وسيحسم الأمر داخل قبة البرلمان، مثلما حدث في عام 2018 وتم انتخاب برهم صالح”.

الرديني أشار إلى مبادرة تحالف قوى الدولة الوطنية الذي يضم ائتلاف النصر وتيار الحكمة، لتشكيل حكومة انتقالية لمدة محددة، يمكن خلالها تعديل قانون الانتخابات والمفوضية، قائلاً إنها “تسمح بعودة التيار الصدري إلى العملية السياسية سريعاً من خلال الانتخابات، واعطاء رسائل إيجابية بأنه لا يوجد هنالك اقصاء أو تهميش لأي كتلة سياسية”.

ورأى أن “اعطاء فرصة لعودة التيار الصدري، أفضل من تشكيل حكومة لدورة كاملة تمتد لأربع سنوات، ربما لا يقبل بها التيار الصدري وتؤدي إلى مشكلات وتظاهرات”، مضيفاً: “نحن لا نريد أن نجر الشارع إلى ما لا يحمد عقباه، بل أن تكون البلاد آمنة، وأن يشارك الجميع في العملية السياسية”، لافتاً إلى أن “التيار الصدري ربما لا يمانع من تشكيل حكومة مؤقتة أو انتقالية وفق هذه المبادرة”.

عضو ائتلاف النصر، وصف صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأنها “غير اعتيادية وتقام لأول مرة في بغداد بعدما كانت تقام في مسجد الكوفة”، مشيراً إلى أنها تتضمن “العديد من الرسائل للقادة السياسيين والشعب العراقي، وهي محاول للضغط على الحكومة والدولة بشكل عام، من أجل بعض اصلاحات التي يؤمن بها التيار الصدري”.

الرديني، حذّر من أن الخطر يمكن في استمرار الوضع الحالي وليس في الصلاة الموحدة، لذلك قدموا مباردتهم التي يصرون عليها، ولايريدون حكومة لدورة كاملة، مضيفاً أن “الضغط من خلال الشارع ربما يتطور إلى تظاهرات وأمور أخرى لا نريدها”.

بشأن ترشيح نوري المالكي، قال: “لا أعتقد بأن نوري المالكي مرشح، باعتبار أنه انسحب من هذا السباق وفق تغريدته الأخيرة، والموضوع تحول إلى شخصيات أخرى”.

يشار الى أن أنصار التيار الصدري، جهزوا أنفسهم للخروج بتظاهرة عارمة في مختلف المدن العراقية، بانتظار اشارة من زعيمهم، الذي يهاجم دائماً من أسماهم “الفاسدين” في اشارة الى من تولوا مقاليد السلطة عقب عام 2003، والذي هيمن عليه حزب الدعوة الاسلامية، والاطراف المتحالفة معه، كما حذّر زعيم التيار الصدري، الاطراف السياسية، من محاولة زج اي اسم من الوزراء الصدريين المنشقين او المطرودين من التيار او المتعاطفين مع الحكومة المراد تشكيلها، مشددا على عواقب هذا “الفعل الوقح” وأن رده سيكون “غير متوقع”.

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