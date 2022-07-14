متحورٌ جديد من كورونا.. ينتشر بسرعة ويقاوم التحصين

أكد خبراء صحيون أن المتحور الفرعي BA.5 الناجم عن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا الجديد، قادر على الانتشار بشكل أكبر بين الناس سواء كانوا محصنين باللقاحات المختلفة أو تعافوا مؤخراً من بضعة أيام أو أسابيع من المرض.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال إحاطة في البيت الأبيض، أن المتحور الفرعي الجديد قادر على الانتشار بسرعة، وأنه قد تسبب بنحو 60 % من الإصابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وأضاف فاوتشي: “يتمتع كل متحور متتالي بميزة انتقال أسرع من سابقه”، مضيفًا “إذا كنت شخصًا أصيب بالفيروس خلال الموجات الأولى أو حتى الثانية، فلن يكون لديك الكثير من حماية جيدة في ظل الموجة الحالية”.

وتتزامن تصريحات فاوتشي مع تحذيرات لخبراء الصحة من جميع أنحاء العالم من السلالات الجديدة الناجمة عن متحور أوميكرون، والتي هي أشبه “بسلالة خفية” قادرة على إعادة إصابة الناس بفيروس كورونا في غضون أسابيع من إصابتهم الأخيرة بنفس المرض.

وفي نفس السياق، قال كبير مسؤولي الصحة في أستراليا الغربية، أندرو روبرتستون، في تصريحات صحفية: “ما نراه هو عدد متزايد من الأشخاص الذين أصيبوا بـ BA.2 ثم ​​أصيبوا مرة أخرى بعد أربعة أسابيع”.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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