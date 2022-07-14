متهم بجرائم حرب.. القضاء السويدي يصدر حكما ضد إيراني

من المقرر أن يصدر القضاء السويدي اليوم الخميس حكمه ضد حميد نوري، وهو أول مسؤول إيراني يحاكم لمشاركته المزعومة في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988.

تحرير: سرمد القيسي

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