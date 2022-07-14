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وزير الهجرة والمهجرين يزور فرع الوزارة في محافظة البصرة ويدعو الى تقديم أفضل الخدمات للنازحين

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 دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي الى الاستمرار بدعم النازحين، ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم حتى بعد عودتهم الى مناطق سكناهم الأصلية.

وأكد السيد الوزير خلال زيارته، اليوم الأربعاء الى فرع الوزارة في محافظة البصرة، برفقة محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني، ومدير الفروع على أهمية تنسيق العمل بين الجهات المختصة من بينها المنظمات الدولية بهدف تقديم الخدمات للنازحين.

حيث افتتح السيد الغانمي قسم شؤون المواطنين، والتقى العاملين بهذا القسم، وأعطى عددا من التعليمات والتوجيهات التي من شأنها تطوير العمل فيه،

واستمع سيادته الى إيجاز عن عمل فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المحافظة، وأهم المهام والواجبات التي يقوم بها. 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يقفون‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

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