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البدء بتنفيذ مشروع تلفريك جبل غارا في دهوك

البدء بتنفيذ مشروع تلفريك جبل غارا في دهوك

كشف مدير عام السياحة في محافظة دهوك، اليوم الأحد، أنه تم تسليم مشروع تلفريك جبل غارا إلى مستثمر وسيتم البدء بتنفيذه قريباً.

وقال د. خيري علي، مدير عام السياحة في محافظة دهوك  إن «عدد السواح في دهوك آخذ في الازدياد، وقد زار محافظة دهوك خلال عطلة عيد الأضحى هذا العام حوالي 104 ألف سائح، بينهم حوالي 5000 سائح أجنبي».

وأضاف «يتم إيلاء اهتمام كبير لقطاع السياحة في دهوك، حيث ازدادت مناطق الجذب السياحي، كما تم الانتهاء من 50 % من مشروع فندق بردين، وتم تسليم مشروع تلفريك جبل غارا إلى مستثمر وسيتم البدء بتنفيذه قريباً، كل ذلك سيجذب عدداً كبيراً من السواح إلى محافظة دهوك».

وأوضح أن «كل سائح يزور دهوك ينفق ما بين 250 ألف و300 ألف دينار، الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين».

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