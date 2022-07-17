UTV تكشف تفاصيل استشهاد المقدم في مكافحة المخدرات طارق الريشاوي

في السماوة وعبر مراسم رسمية، شيع منتسبو وزارة الداخلية جثمان الشهيد طارق الريشاوي، المقدم في شعبة مكافحة المخدرات بقضاء الخضر.

وكان الريشاوي يقود قوة خلال عملية لدهم دار تؤوي متهمين بتجارة المخدرات في الخضر، قبل نحو أسبوع، لتشتبك مع المطلوبين لساعات امتدت إلى مطاردات في الشوارع المحيطة بالدار.

وأثناء الاشتباك، أصيب الريشاوي بإطلاقة نارية في منطقة الصدر، وجرى إجلاؤه إلى إحدى مستشفيات بغداد حيث فارق الحياة أمس.

وتعد المثنى ضمن المحافظات الخمس الأولى في تجارة المخدرات بحسب وزارة الداخلية، حيث تنشط شبكات التهريب والمتاجرة في قضاء الخضر القريب من جنوب العراق والبادية.

وعلى الرغم من سعي الأجهزة الأمنية للسيطرة على تجارة المخدرات، فإن سلطة القانون لا تستطيع فرض قوتها أحيانا بسبب تخادم قبلي مع جماعات السلاح المنفلت المتورطة في التجارة المحرمة.

وشهد النصف الأول من العام الحالي استشهاد عدد من الضباط والمنتسبين للأجهزة الأمنية خلال مكافحة تجار المخدرات في أكثر من محافظة.

المراسل: أميمة الشمري

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