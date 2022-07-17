وزارة الزراعة: دولة أوروبية بصدد تنفيذ 15 مشروع زراعي في إقليم كوردستان

قال مسؤول بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، إن ثلاث دول أوروبية تريد نقل التكنولوجيا الزراعية إلى الإقليم، مضيفاً أن منظمة هولندية تريد تنفيذ 15 مشروعا زراعياً في إقليم كوردستان.

وقال كريم سليمان، وكيل وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان : «تستمر جهودنا للتحول من النظام الزراعي التقليدي باتجاه مأسسة القطاع الزراعي من خلال التصنيع الزراعي».

وأضاف «يعمل فريقنا الاستشاري مع هولندا على هذه القضية المهمة والاستراتيجية لنقل تجربة وخبرة التكنولوجيا الزراعية من هولندا وفرنسا وبولندا والعديد من البلدان الأخرى إلى إقليم كوردستان»، مشيراً إلى أنه «تم اتخاذ خطوات ملحوظة لبناء بيوت زجاجية، وتغيير الأساليب التقليدية للزراعة، وكل ذلك من أجل تصنيع الإنتاج الزراعي».

ولفت إلى أن «منظمة هولندية تعتزم تنفيذ 15 مشروعا زراعياً في إقليم كوردستان، هذه المشاريع تشمل عدة مجالات مثل تشجيع المزارعين على الزراعة بالطرق الحديثة، وإدارة الزراعة والري، وسبل تصريف منتجاتهم الزراعية».

وأوضح كريم سليمان، أن «المنظمة الهولندية أبلغتنا أنه بعد جني المزارعين لمنتجات هذه المشاريع الزراعية سيتم تصديرها إلى أسواق خارج إقليم كوردستان من أجل تسويق إنتاج مزارعي إقليم كوردستان في الأسواق العالمية».

وشدد على أن الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تدعم القطاع الزراعي وتريد أن تسير الزراعة باتجاه تصدير المنتجات المحلية وتصنيع القطاع الزراعي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط