الناصرية: نجلاء الخالدي

تعتزم محافظة ذي قار خلال الساعات المقبلة إعلان الأهوار “منطقة منكوبة”. يأتي ذلك بسبب الجفاف الذي ضربها وحوَّل مروجها الخضراء إلى صحراء قاحلة، إذ لم تنجح جهود الجهات المحلية والمنظمات الدولية في إنقاذها. وقال مستشار المحافظ غسان الخفاجي : إنَّ “لجنة الأهوار والسياحة في المحافظة اجتمعت مؤخراً بحضور رؤساء الوحدات الإدارية لمناطق الأهوار وخرجت بتوصيات أبرزها هذا الإعلان”. وطالبت اللجنة، بحسب الخفاجي بضرورة رفع مناسيب الماء إلى المستوى المطلوب دولياً، التزاماً بالتعهدات التي قطعها العراق لمنظمة اليونسكو، قبيل إدراجها في لائحة التراث العالمي.

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