التربية تغلق الباب أمام دعوات تأجيل الامتحانات

حسمت وزارة التربية، أمس الأحد، الجدل بشأن تأجيل وتغيير جدول الامتحانات لطلبة السادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن “امتحانات السادس الاعدادي ستجري في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية ولا توجد نية لتغييرها”.

واضاف، “لا يمكن إرباك الطلبة بتغيير جدول الامتحانات”، مؤكداً، أن “الاستعدادات تامة لإجراء الامتحانات وفق الجدول المعد من قبل الوزارة”.

تظاهر المئات من طلبة الصف السادس الإعدادي، أمس الأحد، أمام مقر بناية وزارة التربية وسط بغداد.

وقال مراسل (المدى)، إن “المتظاهرين خرجوا للمطالبة بتعديل جدول الامتحانات النهائية”، مبيناً ان “الامتحانات سوف تنطلق بحسب موعدها الجديد الأربعاء المقبل (20 تموز) وتستمر لغاية يوم السبت (6 آب)”. وأكدت لجنة التربية في مجلس النواب عدم وجود تغيير في مواعيد امتحانات الصف السادس الاعدادي.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة جواد الغزالي، إن “وزارة التربية أنجزت جميع متطلبات امتحانات مرحلة السادس الاعدادي بجميع الفروض”.

وأضاف الغزالي، أن “وضع موعد آخر للامتحان من شأنه أن يتعارض مع مواعيد التقديم الجامعي وظهور نتائج هذا التقديم”. وأشار، إلى أن “الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن توصي بتأجيل الامتحانات هي وزارة الصحة بشأن الموقف الوبائي، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية”.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في بيان سابق، عن “تأجيل موعد بدء امتحانات طلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة التي كان من المقرر انطلاقها يوم الأحد (3 تموز 2022) الى ما بعد عيد الاضحى المبارك”.

وأضاف البيان، أن “وزير التربية، علي حميد الدليمي، وجه اللجنة الدائمة للامتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة الى ما بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك لمزامنة ايام الامتحانات مع العطلة المقررة لعيد الأضحى”.

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