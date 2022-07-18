الصلاة الموحّدة تُعيد خلط أوراق مرشحي الرئاسات

بغداد: عمر عبد اللطيف

الموصل: شروق ماهر

فور انتهاء صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت في مدينة الصدر بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدأت اتصالات الكتل السياسيَّة لإجراء حوارات تمهّد لاختيار مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء.

وقال السيد ستار البطاط، أحد ممثلي الصدر، : إنَّ “الصلاة الموحدة جاءت في ذكرى إقامتها لأول مرة من قبل راعيها ومؤسسها السيد الشهيد الصدر (قدس سره)، باعتبارها فريضة عبادية تستحق أن نصونها ونوفيها حقها”، مشيراً إلى أنَّ الصلاة كانت رسالة أمن وأمان لإخوتنا أبناء الوطن وأبرزت قدرة التيار الصدري على دحر الفساد ومقاومة المحتل، من خلال القاعدة الجماهيرية التي تتميز بالانضباط والطاعة.

وأوضح البطاط أنَّ صلاة الجمعة الموحدة كانت رسالة للخارج أيضاً، لتبين أننا شعب متماسك يؤمن بالتنوع ولا يؤمن بالإقصاء، وكلما كنت محباً لبلدك مضحياً لأجله متجذراً بوطنيتك لن يخذلك عشاق الوطن ومريدوه.

بدوره أوضح المحلل السياسي نجم القصاب أنَّ سماحة السيد مقتدى الصدر غادر الحياة السياسية على المستويين التشريعي والتنفيذي لكنه لم يغادر الحياة الشعبية، منوها بأنَّ السيد الصدر أراد إيصال رسالة من خلال هذه الصلاة الموحدة، وهي أنَّ “المجرب لا يُجرَّب”، لقطع الطريق أمام بعض الشخوص الذين أرادوا إعادة إنتاج أنفسهم، وطُرحوا في الإعلام لتولي المناصب الرئاسية .

واقترح القصاب خيارين لحل الأزمة السياسية، إما عودة مرشح الكتلة الصدرية جعفر الصدر لتولي رئاسة الوزراء أو الإبقاء على مصطفى الكاظمي لإعادة الانتخابات في 2023، مضيفاً أنَّ السيد الصدر كان يجب عليه البقاء في السلطة التشريعية والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب نحو الانتخابات بدلاً من الانسحاب منها.

وفي خطابه عبر صلاة الجمعة الموحدة، قدم الصدر، شكره إلى أهالي المناطق المحررة من “عصابات داعش الإرهابية”، قائلاً: إنهم “رضوا بنا محررين ولولا تعاونهم لما حُررت الأراضي المغتصبة فلا منّة للحشد عليهم”.

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