العمل النيابيَّة: شركات مشبوهة تدعم «منظمات مجتمع مدني»

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابيَّة، عن وجود شركات مشبوهة تدعم عمل بعض منظمات المجتمع المدني العاملة داخل البلد، بينما أكد خبراء دعم جهات استخبارية كبيرة لعمل تلك المنظمات.

وقال عضو اللجنة جاسم عطوان الموسوي : إنَّ “منظمات المجتمع المدني مدعومة من شركات استثمارية متنوعة”، مشيراً إلى أنَّ “بعض تلك الشركات محظورة من العمل في العراق وموضوعة في القائمة السوداء وبعضها الآخر مشمولة ضمن قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف أنَّ “هدف تلك المنظمات هو جمع المعلومات عن واقع العراق الأمني والاستثماري ودراسة البيئة ومدى صلاحيتها للاستثمار، ورفع تلك التقارير إلى الجهات التي تتبع تلك الشركات”.

وأكد الموسوي “ضرورة التحقيق والمتابعة لعمل تلك المنظمات من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وخاصة جهاز المخابرات الوطني العراقي، من خلال دراسة السيرة الذاتية لكل واحدة منها ومقرها داخل وخارج العراق وطبيعة عملها داخل البلد”.

من جانبه، ذكر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أنَّ “منظمات المجتمع المدني تخضع لإجراءات رسمية قانونية حكومية، وأنَّ الأعم منها الموجودة في العراق لاسيما الأجنبية منها تخضع لتدقيق أمني حتى للعاملين فيها”.

وأوضح أبو رغيف، أنَّ “اتهام جميع تلك المنظمات بأنها تقوم بأعمال مشبوهة قيد التحقيق، وهناك جهات رقابية استخبارية وجهاز الأمن الوطني هما المسؤولان عن الشركات، فضلاً عن جهاز المخابرات الذي يتابع الجهات أو الشركات أو المنظمات الأجنبية في حال عدم استيفائها الشروط اللازمة والقانونية لعملها على الأراضي

العراقية”.

بدوره، قال الخبير الستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي،: إن “منظمات المجتمع المدني فاعل مهم ومؤثر، في شكل سلطة اجتماعية وقوة تأثير، وتعد سمة من سمات النظم الديمقراطية التي تنقل وجهات النظر ورؤى السكان عموماً والمحليين خاصة في هذه أو تلك الرقعة الجغرافية إلى صانع القرار السياسي”. وأضاف الشريفي، ، أن “المنظمات لديها قدرة التأثير اجتماعياً، لذلك تعد من الفواعل المهمة والمؤثرة في تجسير الثقة بين الرأي العام بوصفه مصدر السلطات في النظم الديمقراطية والنخب السياسية وصناع القرار السياسي”.

تحرير: مصطفى إبراهيم

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