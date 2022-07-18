النزاهة: استقدام مدير عام في وزارة المالية

كشفت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن صدور أمر باستقدام مدير عام في وزارة المالية؛ لإضراره بمصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وذكر بيان للهيئة، أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العراقية للخدمات المصرفية سابقاً؛ عن قضية المخالفات الحاصلة في عقد شراء سيارات”، مبيناً أن “الشركة ارتكبت مخالفات في عقد شراء (10) سيارات نوع (فورد)”.

وأضاف، أن “الهيئة سبق أن شكلت لجنةً تحقيقيةً تتولى تدقيق إجراءات العقد الذي أبرمته الشركة العراقية للخدمات المصرفية في وزارة المالية”، لافتاً إلى أن “اللجنة في مراحلها الأخيرة لإنجاز وإكمال تحقيقاتها”.

وأكد، أن “المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المدير العام في وزارة المالية سابقاً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.

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