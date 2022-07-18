الولايات المتحدة.. زيادة في حالات جدري القردة ونقص في كميات اللقاح المتوفرة

قالت مسؤولة أميركية في قطاع الصحة العامة، إن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حالياً جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.

وأفادت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، روشيل وولينسكي، “أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات أعلى من إمداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط”.

وأضافت المسؤولة خلال مؤتمر صحفي “ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها”، متوقعة “زيادة الحالات في الأسابيع المقبلة”.

ومع بداية انتشار الفيروس داخل الولايات المتحدة في مايو، لم يكن لدى السلطات سوى 2000 جرعة من لقاح “جينيوس”، وهو الوحيد المعتمد على وجه التحديد ضد جدري القردة.

ويتزايد القلق خصوصاً في نيويورك، مركز انتشار الفيروس، حيث جرى رصد نحو 390 إصابة، وبات في الولايات المتحدة ما مجموعه 1470 حالة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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