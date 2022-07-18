اليوم .. ملايين الزائرين يُحيون عيد الغدير في النجف

النجف الاشرف : حسين الكعبي

يُحيي اليوم الاثنين، ملايين الزائرين عيد الغدير الأغرّ، ذكرى تجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). في غضون ذلك انطلقت على أروقة العتبة العلوية المقدسة أعمال مهرجان الغدير الذي يتضمن العديد من الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية، بحضور شخصيات من مختلف دول العالم. وقال عضو مجلس إدارة العتبة ورئيس لجنة المهرجان الدكتور سليم الجصاني : إنَّ “البرنامج الذي أعدته العتبة العلوية المقدسة، اعتمد على شقين أحدهما خدمي والآخر ثقافي”، مشيراً إلى أنَّ “الخدمي تضمن فتح جميع أروقة صحن فاطمة (عليها السلام) لاستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين المتوقع وصولهم إلى النجف الأشرف اليوم الاثنين، لزيارة الضريح الطاهر للإمام علي (عليه السلام) كما هو حاصل في كل عام .

وبين أنَّ مضيف العتبة قام بتوزيع مئات الآلاف من وجبات الفطور والغداء والعشاء بين الزائرين، بواقع 25 ألف وجبة لكل وقت، موضحاً أنَّ التوزيع تم من خلال المواقع الثابتة للمضيف، فضلاً عن مفارز متحركة لتوزيع الطعام .

وذكر الجصاني أنَّ “آليات العتبة قامت بنقل الزائرين من أماكن القطع الأمني إلى أقرب نقطة لمرقد الإمام (عليه السلام)، بغية توفير الانسيابية لحركتهم وتأمين وصولهم إلى المرقد الشريف بشكل سلس”.

وفي ما يخص الجانب الثقافي من المهرجان، أفاد الجصاني بأنه تضمن انطلاق مؤتمر (الإمام علي والإنسان) الذي تناول الجوانب الإنسانية في وصايا أمير المؤمنين، ومنها كلمته المشهورة “الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق” .

ولفت إلى أنَّ 150 بحثاً شارك في المؤتمر، اختير منها 60 بحثاً لتُقرأ ملخصاتها في جلساته التي استمرت على مدى يومين، وتم ترشيح بعض البحوث لطباعتها في موسوعة الإمام علي (عليه السلام)، مفيداً بأنَّ البحوث المشاركة تناولت المشتركات ما بين المجتمعات الإنسانية، والبحث عن التسامح والمحبة وبث روح التواصل بين البشر ورفض التقاطعات، منوهاً بأنَّ الباحثين المشاركين كانوا من مختلف الأديان والطوائف من داخل العراق وخارجه .

وتابع الجصاني أنَّ المهرجان تضمن أيضاً افتتاح معرض النفائس والمخطوطات الثمينة، كان من أبرزها مصاحف شريفة يعود تاريخها إلى القرن الأول الهجري، من أهمها مصحف منسوب إلى الإمام علي (عليه السلام) ، مكتوب في آخره (كتبه علي بن أبي طالب سنة 40 من النبوة) أي سنة 25 للهجرة .

وأضاف أنَّ المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل، سيتخلله مؤتمر لأمناء العتبات المقدسة وثانٍ لإعلاميي العتبات، إضافة إلى المحافل القرآنية والعروض المسرحية والمعارض الفنية.

تحرير : نجم الشيخ داغر

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