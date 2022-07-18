تحديد موعد الظهور الأول لدي ليخت مع بايرن ميونيخ

من المتوقع انضمام المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، غدا الثلاثاء، في معسكره الإعدادي بالولايات المتحدة، عقب إكمال إجراءات انضمامه للفريق قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت تقارير أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سيصل إلى ميونخ في وقت لاحق من اليوم الإثنين للخضوع للكشف الطبي، والتوقيع على عقد لمدة خمسة أعوام مع بايرن ميونخ، المتوج بالدوري الألماني عشر مرات متتالية.

وغادر بايرن إلى واشنطن اليوم الإثنين فيما سيلحق به دي ليخت هناك، مما سوف يسمح له بخوض أول مباراة مع الفريق بعد غد الأربعاء أمام دي سي يونايتد الأمريكي.

كما سيلعب بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في “جرين باي” خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير أن لاعب الوسط ليون جوريتسكا لم يتواجد على متن الطائرة مع الفريق، في ظل معاناته من مشاكل في الركبة ليغيب عن الرحلة بأكملها.

كما أوضحت التقارير أن دي ليخت انضم إلى بايرن ميونخ قادما من يوفنتوس، بعدما وافق النادي البافاري على ضمه مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين كإضافات، فيما لم يصدر أي من الناديين بيانا يتناول فيه مسألة انتقال اللاعب. انتهى 29/ر77

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