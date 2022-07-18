تفاؤل بقرب تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد: مهند عبد الوهاب

يرى سياسيون أنَّ تشكيل الحكومة بات قريباً جداً، على الرغم من المشكلات التي تتصدّر المشهد السياسي العراقي بشأن الائتلافات وتشكيل الحكومة، في وقت حددت قوى الإطار التنسيقي من خلال اجتماعاتها معايير محدّدة لشخصية رئيس الحكومة المقبل تضمنت أن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء مقبولاً من مرجعية النجف وغير مدان بتهم الفساد وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وأن يكون مخلصاً للعراق وشعبه”.

وقالت عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية، زينب الموسوي : إنَّ “هناك اختلافاً في وجهات النظر وليس أكثر داخل الإطار التنسيقي ولا يوجد أي انشقاق بين قواه، كون المباحثات مستمرة للوصول لشخصية رئيس وزراء تكون جديرة بالثقة وليست ضعيفة لقيادة البلد إلى بر الأمان”.

وأضافت أنَّ “الإطار التنسيقي خلال اجتماعاته المستمرة؛ حدد معايير ثابتة لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، واشترطت هذه المعايير ضرورة أن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء مقبولاً من مرجعية النجف وغير مدان بتهم الفساد وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وأن يكون مخلصاً للعراق وشعبه”.

وأوضحت أنَّ “قوى الإطار التنسيقي ستعلن قريباً اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد تصويت البرلمان على مرشح الأحزاب الكردية لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية”.

في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، عن مشاركة جميع النواب عن المكون الشيعي بضمنهم النواب المستقلون في جلسة اختيار رئيس الوزراء المقبل، مرجحاً حسم المسألة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال النوري: إنَّ “قادة الإطار التنسيقي لم يطرحوا أنفسهم كمرشحين لرئاسة الوزراء رغم التصريحات الإعلامية”، وأضاف “أننا نرجح اتفاق القوى الكردية لحسم مرشح رئيس الجمهورية قبل جلسة البرلمان بعد وجود بوادر انفراج في الأزمة بين الأحزاب الكردية”.

من جانبها، قالت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي: إن “اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل السياسية (اليوم الاثنين) سيناقش استكمال الاستحقاق الدستوري والاتفاق على تحديد موعد جديد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري”.

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