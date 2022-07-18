د.نوفل ابو رغيف وممثل الشبك في البرلمان العراقي يبحثان ضرورة وضع رؤية مشتركة لتجاوز المعوقات التي قد تقف عائقاً امام تطور الحركة الثقافية الموصلية  

سعد محمد الكعبي

عدسة / صباح الزبيدي

بحث د.نوفل ابو رغيف الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار والنائب وعد القدو ممثل الشبك في مجلس النواب العراقي ضرورة تفعيل الحياة الثقافية في الموصل وبما يخدم ابنائها خاصة بعد الظروف الصعبة التي تعرضت لها هذه المحافظة

وأكد الوكيل الأقدم خلال اللقاء حرص الوزارة وسعيها الجاد والمتواصل لتقديم كل ما يدعم الثقافة العراقية بمختلف أنساقها والعمل على توفير مايمكن من إمكانات لوجستية لتفعيلها في المناطق المحررة ولاسيما مايتعلق بمظاهرالثقافة الموصلية_وتراثها الزاخر ، كما جرى مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالبيوت الثقافية وتنظيم الفعاليات ووضع رؤية مشتركة تتجاوز المعوقات و المشكلات

من جانبه ثمـــّـــن النائب القدو اهتمام وحرص د. ابورغيف وسعيه لمضاعفة النشاطات الثقافية، مبيناً رغبة المكون الشبكي بانشاء بيت ثقافي في الموصل يكون فضاءً رحباً لاحتضان الفعاليات الثقافية اسوةً ببقية المكونات الاصيلة لتعزيز النسيج المجتمعي لمدينة الموصل وضواحيها وأطرافها.

حضر اللقاء السيد فهد الجبوري وعددا من ابناء المحافظة .

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