Posted on by

“ضربة قضائية” جديدة لآمبر هيرد

رفضت قاضية في فيرجينيا طلبا كانت تقدمت به الممثلة آمبر هيرد، لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق الممثل جوني ديب.

وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكن طلبهم تم رفضه من القاضية.

ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلى أن عضوا في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين.

وأكدت أزكاريت “عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت”، وأن العضو المحلف “كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة”.

وأضافت: “تم التحري عنه وجلس أمام هيئة المحلفين بأكملها وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم”.

وكانت هيئة المحلفين توصلت في الأول من يونيو الماضي إلى أن ديب وهيرد مسؤولان عن التشهير، لكنها حكمت لصالح نجم سلسلة أفلام “قرصان الكاريبي” بعد محاكمة مكثفة استمرت 6 أسابيع اتّهم خلالها كل منهما الآخر بممارسات عنفية.

تحرير: سرمد القيسي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close