عضو بائتلاف القانون يرد على أنباء ارسال العامري رسالة للصدر عبر الحلبوسي

رد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، على الأنباء التي اشارت الى ارسال رئيس تحالف الفتح هادي العامري رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن طريق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مشيرا الى ان “الاطار التنسيقي لن يتفتت، وسيبقى موحداً الى ان يتحقق مطلبه الرئيسي”.

وقال اللامي بشأن مبادرة او انطلاق وفد من الاطار التنسيقي الى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انه “لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولم نتطرق في ائتلاف دولة القانون الى هذا الموضوع”.

ولا يعتقد اللامي ان تشهد الفترة المقبلة أي زيارات بين ائتلاف دولة القانون وزعيم التيار الصدري، بهدف مباحثات تشكيل الحكومة، مردفاً انه “لا يوجد جديد بهذا الصدد”.

أما فيما يخص مسألة تشكيل الحكومة والتحالفات بهذا الصدد، رأى اللامي ان المستقلين “اناس ضعاف لا يستطيعون تغيير المعادلة، فهم ليسوا مسعود بارزاني حتى يغيروا المعادلة، وهم بسطاء، فالقدر وضعهم على طريق السياسة، حيث خرجوا في تظاهرات وحصلت الامور وأصبحوا سياسيين”.

عضو ائتلاف دولة القانون، نوه الى ان هذه المسألة “تحتاج الى سياسي محنك كبير له علاقات دولية داخلية وخارجية، وتأثير على الاخرين وثقتهم به، وليس ان لا يعرف ما هي القضية، ومتردد في ان يكون مع أي طرف، ولا يعرف القرارات التي يتخذها، وما الذي سيترتب عليها، ليكون لاعباً مفصلياً لتغيير العملية السياسية”.

بشأن أنباء رسالة هادي العامري الى مقتدى الصدر عبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مفادها بأن العامري والحكيم والعبادي وباقي الاطراف الشيعية سيذهبون الى المعارضة، مقابل ذهاب المالكي مع الصدر في تشكيل الحكومة، قال اللامي ان “هذا الطلب موجود من قبل الصدر، سابقاً، قال انني ادخل مع المالكي في الحكومة، وانتم اذهبوا الى المعارضة”، مؤكدا ان الاطار “لن يتفتت، وهو باق ومتوحد الى ان يتحقق مطلبه الرئيس، وهو الكتلة الشيعية الاكثر عدداً، فلا تغيير في هذا الموقف”.

يذكر ان الثلث المعطل في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) حال دون انتخاب رئيس للجمهورية.

وعقب مهلة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة، والتي لم ينجح فيها الأخير، دعا الصدر جميع النواب المستقلين للالتحاق بالكتلة الأكبر لتشكيل حكومة مستقلة خلال 15 يوماً.

الإطار التنسيقي كان قد نفى الأنباء التي أشيعت بشأن ذهاب جزء منه مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأصدر الإطار التنسيقي توضيحاً يوم الخميس (12 أيار 2022)، أكد فيه “أن الخبر الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلامية عن ذهاب جزء من الاطار التنسيقي مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة، عارٍ عن الصحة”، عاداً نشر هذا الخبر “يهدف لتضليل الرأي العام والتأثير على جمهور الإطار وعلى وحدته وتماسكه”.

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