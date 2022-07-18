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فنانة ايرانية شهيرة تتحول الى رجل

أعلنت الفنانة الإيرانية الشهيرة “شهرى لرستاني”، تغيير هويتها، وتحولها إلى رجل، تحت اسم “مازيار”.

وقالت الممثلة الإيرانية، البالغة من العمر 56 عاماً، في تسجيل لها، الأحد: “لم أعد امرأة بعد تصحيح جنسي من أنثى إلى ذكر، وخططتُ لأن أغيّر اسمي بالقانون إلى مازيار، أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كفنان بهويتي الجديدة”.

وأكدت أنها ستتطرق إلَّى القضايا القانونية الخاصة بالمصححين جنسياً خلال الفترة المقبلة، بناءً على الشريعة الإسلامية الواضحة والفقه.

ولفتت إلى أن اسمها في شهادة الميلاد لا يزال “شهرى لرستاني”، لكنها “عرفاً وشرعاً” لم تعد امرأة.

ولاحقا، أضافت “شهرى” اسم “مازيار”، إلى حسابها على موقع “إنستجرام”.

وولدت الفنانة الإيرانية في العام 1966 في طهران، وفي عام 1990 تخرجت في كلية الفنون الجميلة.

وفي عام 1994، تخرجت في مجال كتابة السيناريو السينمائي.

ولعبت شهرى خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون والمسرح.

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