قائدا عمليات وشرطة ميسان يبحثان الاستعدادات اللازمة لدخول الزائرين من منفذ الشيب الحدودي

بحث قائد عمليات ميسان اللواء الركن “محمد الزبيدي” وقائد الشرطة اللواء “ناصر الاسدي” الاستعدادات المناسبة ووضع الخطط اللازمة لدخول الزوار من خلال منفذ الشيب الحدودي خلال شهر محرم الحرام والزيارة الأربعينية .

واطلع الزبيدي والاسدي ، خلال زيارتهما المنفذ برفقة عدد من الضباط ومدراء الاجهزة الامنية ، على سير الإجراءات الأمنية التي تخص الزائرين .

واكد قائد العمليات :” ان المنفذ سيعزز بقوات امنية اضافية من اجل توفير الحماية للزائرين وتسهيل دخولهم دون معوقات”./انتهى

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