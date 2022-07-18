كريم احمد للشاعر : سلام عمر

كريم احمد (1)

للشاعر : سلام عمر

ترجمة : أحمد رجب

14 تموز

في روضة دارنا

وردة فتحت عينها

سميتها كريم احمد

في سفح هيبت سلطان (2) توجد شجرة منذ مئة عام

لا تزال قائمة

مواطنو كويه)3) سموها كريم احمد

في قنديل (4)

كهف كبير

مغطى من انحلال و نُزُولٌ الثلوج

يطلقون عليه بُييت (5) كريم احمد

منذ عدة ليال نور

من ضواحي مقبرة

ينير(6) اربيل

يقولون عنه انه نور عين رجل شيوعي

شعاع (7) فكر الرفيق كريم

لانه شخص محبوب

17/7/2022

هوامش :

(1) رحل بعمر المائة عام صباح يوم ١٤ تموز المناضل الكبير والقائد الشيوعي الباسل، والشخصية الوطنية البارزة؛ العراقية والكردستانية والأممية.

(2) جبل معروف يطل على مدينة كويسنجق.

(3) .مدينة كويسنجق.

(4) جبل شامخ عاش الرفيق كريم فترة في احضانه.

(5) مصغر لكلمة بيت، ويمكن القول البيت المصغر.المقر الذي عاش فيه القائد الشيوعي كريم احمد.

(6) يضيء.

(7) بريق ،ضوء.

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