لأول مرة منذ 30 عاماً… أميركا تكتسح سباق 100 متر بمونديال ألعاب القوى

كيرلي توج بالميدالية الذهبية بعد تسجيله 9.86 ثانية

فريد كيرلي ومارفن بريسي وترايفون بروميل بعد نهاية السباق (أ.ف.ب)

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»

قاد فريد كيرلي الولايات المتحدة صاحبة الضيافة للهيمنة على منصة التتويج في نهائي سباق 100 متر للرجال ببطولة العالم لألعاب القوى لأول مرة منذ 1991، اليوم (الأحد).

وسجل كيرلي 9.86 ثانية ليتوج بالميدالية الذهبية، بينما سجل مواطناه مارفن بريسي وترايفون بروميل 9.88 ثانية، لكن بريسي نال الفضية بفارق جزء من الثانية تاركاً البرونزية لبروميل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان من الممكن أن يزداد الحدث إبهاراً إذا كان استاد هايوارد فيلد، الذي يسع 12 ألفاً و500 شخص، أقرب إلى الامتلاء في أهم ليلة ببطولة العالم، لكن المقاعد الخالية شكلت خيبة أمل كبيرة للمنظمين وللاتحاد الدولي في أول نسخة لبطولة العالم على الأراضي الأميركية.

وأنهى الأميركي الرابع كريستان كولمان، حامل اللقب، السباق في المركز السادس.

وقاد كارل لويس أميركا للهيمنة على المراكز الثلاثة الأولى بالسباق في 1983 و1991، ولم تتمكن أي دولة أخرى من تكرار هذا الإنجاز.

وسُمح للولايات المتحدة بالمشاركة بأربعة عدائين في السباق، إذ تأهل ثلاثة عبر التصفيات وشارك كولمان باعتباره حامل اللقب.

وأنهى الجاميكي أوبليك سيفيل، الأسرع في قبل النهائي حين سجل 9.90 ثانية، السباق في المركز الرابع مسجلاً 9.97 ثانية.

أما الإيطالي لاموند جاكوبس بطل الأولمبياد فانسحب من قبل النهائي للإصابة.