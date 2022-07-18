بسم الله الرحمن الرحيم

للصدر (كيف ثورة فقراء..بقيادة اغنياء اصحاب الجكسارات)؟ وفرحان على مجرد (ملئ شارع بانصارك) هذا انجازك؟؟

هناك حقيقة (اعداء مقتدى الصدر يجعلونه اسوء من اليشطان)..و( اتباع الصدر يجعلونه بمصاف الاله).. والعراق لا يحل مشالكه لا الشيطان ولا من يعتبره اتباعه مقدس واجب الطاعة..

فكلنا ندرك بان نظرية (الراعي والرعية.. الزعيم والقطيع) موجودة حتى عند الحيوانات والحشرات..

لكن تطور الانسان وعقله .. نضجت بان يؤطر ذلك الى مفهوم الدولة.. وعلاقة الدولة بالشعب بحقوق وواجبات وعدالة ومساواة.. ليخرج الانسان المتحضر من قوقعة العبودية للشيخ او السيد او القائد او الزعيم الفئوي .. وهذا هدف الديمقراطية.. فاصبح الانسان يتبع فكر.. (فغاندي وجيفارا ونلسن مانديلا ومالكوم اكس) جميعهم لم يكن لديهم اتباع (مطي عيين).. ينقادون بالعاطفة الغبية.. بل بنهج وعمل وثقافة.. لان الجموع التي تنقاد (مطي عيين) يمثلون ادوات الاضطرابات ومنها الارهاب .. فداعش يعلنون الطاعية العمياء لخليفتهم… والنظام الدكتاتوري ازلامه يعلنون الطاعة العمياء لقائدهم.. وهنا الطامة الكبرى..

فنحن ندرك بان بدعة (الاصلاح) لنظام سياسي فاسد.. هدفها (التسويف والمماطلة

لاطالة عمر النظام السياسي) كحال الانتخابات واعادة الانتخابات والانتخابات المبكرة التي هي احد مخرجات ومدخلات العملية السياسية الموبوءة بالفساد.. وان لا حل الا اجتثاث النظام السياسي من جذوره.. (واي انتخابات لنظام سياسي جديد) يجب قبلها اجتثاث الفاسدين واسترجاع الاموال التي نهبوها، وحل جميع المليشيات، واقصاء الكتل والاحزاب و التيارات التي شاركت بالعملية السياسية الفاسدة منذ 2003، وفك وصاية العمامة عن العراق وقراره السياسي والسيادي والاقتصادي والامني والتنفيذي والتشريعي والقضائي.. وابعاد اصحاب الجنسيات الاجنبية عن اي مناصب بالعراق .. وتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية..

السؤال الصدريين على ماذا يخرجون بالشارع.. ماذا يريدون؟

فقادتهم بالسلطة واصبحوا مليارديرية.. ولديهم نفوذ بالدولة ومفاصلها..ورغم ذلك لم يرجعون دولار ولا دينار من جيوب الفاسدين لخزينة الدولة رغم انهم بالحكم بعد 2003 ولحد الان..ووضع العراق مزري وخاصة مناطق العرب الشيعة ومنها مدينة الثورة نفسها… (فنجد الشيعة بالعراق كانوا معارضين لنظام صدام والبعث.. ويقولون نحن مهمشين ومستبعدين).. وبعد 2003 (استمر وضع غالبية الشيعة مسحوق.. وتركزت الثروة والسلطة بحفنة وزمر من حواشي وتوابع المرجعيات والمعممين وابناءهم واحفادهم)..

فكنا نريد حقوقنا من حكم سني.. اليوم نريد حقوقنا من سلطة محسوبة شيعيا (صدرية وولائية)..

ونسال هل الاغلبية بالضرورة هي المؤهلة للحكم؟ فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله؟ فالكثرة بقيادة غير ناضجة تغلبها قلة بقيادة ناضجة.. والمسالة ليس حق وباطل.. فكما يقال ان اناس سقطوا بالماء مسلمين وغير مسلمين.. فالناجين من متعلم السباحة وليس اي دين يعتنق.. ثم ان جمهور الصدر لا يعني غلبتهم.. امام 40 مليون عراقي لمجرد ملئوا شارع باحد مدن محافظات العراق.. من اصل 18 محافظة ومئات المدن..

وكيف يمكن ان تحصل ثورة فقراء بقيادة اغنياء

من اصحاب المولات والجكسارات والعقاردات والارصدة المليارية المسروقة من الفقراء انفسهم..كيف تنقع شعب بمشروع يجب ان يطبق عليك اولا.. فتنتقد المليشيات وانت لديك مليشيات.. تنتقد الفساد.. وجماعتك فاسدين وانت صاحب جكسارات ولا نعرف كيف تعيش اصلا وانت بلا عمل.. واي جماعة تثور تريد الحق بالمشاركة بالحكم او حقها من الثروة.. او حقها بالحياة الكريمة من خدمات وعمل والقدرة على السرف وبيت وسيارة وحياة كريمة لعائلته.. الخ..

ونسال.. (مقتدى الصدر ينحب على ماذا)؟؟ وينكره على ماذا؟

وهل يوجد شيء بمقتدى الصدر يمكن ان ينحب فيه خارج اطار التيار الصدري نفسه؟ الجواب كلا.. السؤال لماذا؟ ونسال بصيغة اخرى (مقتدى الصدر ينحب على ماذا) (وقيس الخزعلي ينكره على ماذا)؟؟ فالخزعلي مثلا من رحم التيار الصدري.. وفقط خرج عن وصاية مقتدى الصدر.. واذا تم اتهام الخزعلي بانه قتل عراقيين على الهوية.. فهذا حصل بظل وجوده بمليشة جيش مهدي الصدري نفسه.. فلماذا يحتضن اذن التيار الصدي (ابو درع).. ونجده بكل مناسبات التيار ومنها اخيرا بصلاة الجمعة بشارع الفلاح بمدينة الثورة ببغداد موجود.. بالمقابل احتضن المالكي .. قيس الخزعلي.. وكلا من قيس الخزعلي ومقتدى الصدر يدورون بفلك ايران.. واقامة الصدر بايران اطول من زيارات الخزعلي لها.. وظهور مقتدى الصدر وهو يجلس بمستوى ارجل خامنئي القائد الايراني عند زيارة الصدر لايران ولقاءه الخامنئي.. ام نسينا ذلك؟

ولماذا لم يرفع مقتدى الصدر دعوة قضائية على قيس الخزعلي بتهمة قتل مئات العراقيين

على الهوية لمجرد مقتل اخيه.. كما يتهم الصدر الخزعلي بذلك؟ ثم (قيس الخزعلي كان بنفس مركب التيار ومليشياته بزعامة الصدر.. واليوم ايضا بنفس مركب العملية السياسية منذ 2003 ولحد الان).. فمقتدى الصدر وتياره هم الضامن لبقاء النظام السياسي وانتخاباته.. وهذا ما يعلمه الجميع.. وهنا الطامة الكبرى..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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