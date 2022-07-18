بسم الله الرحمن الرحيم

(لماذا الصدر..لا يمكن ان يكون زعيم وطني عابر لقوقعة الصدرية)..(لماذا جمعة الصدر اثارة خشية الشيعة)..(لماذا نجح المالكي بكسب صدريين وفشل الصدر)..

لنفكر بعيدا عن المألوف..

لماذا مقتدى الصدر لا يمكن ان يكون زعيم وطني شامل عابر للقوقعة الصدرية..

كيف استطاع نوري المالكي ان يكون عابر لحزب الدعوة.. وطرح قائمة بعيدا عن معرف حزب الدعوة.. مع بقاءه زعيما للدعوة.. وطرح نفسه شيعيا .. و وصور نفسه عراقيا.. وحتى حاول عربيا.. ووجد له انصار .. حتى الغالبية الساحقة الانتخابية للمالكي من خارج حزب الدعوة.. و يكرهون الدعوة.. رغم انه فشل بدورتين توجها بسقوط ثلث العراق بيد داعش، وتبخر ميزانيات انفجارية بعهده..

لماذا الجمعة الصدرية حشودها اثارة مخاوف غالبية شيعة العراق الجعفرية..

الغير متحزبين.. وغير مؤدلجين.. بل اغلبهم مقاطعين للانتخابات الاخيرة..ما دور انصار الصدر الذين يمتازون بالقسوة حتى التصفية الجسدية لمنتقدي الصدر.. والمتطرفين بحب الصدر.. ليشكلون خطرا على المجتمع والدولة.. وبالتالي اثارة مخاوف وصول حكم دكتاتوري جديد للعراق لحكم عائلة ال الصدر.. وهذا شيء مرعب لعموم العراقيين وشيعتهم الجعفرية خاصة.. ما دور انصار الصدر الذين لهم تاريخ مليشياتي ولحد الان يمتلكون مليشيات تابعة لمقتدى الصدر.. وقياداتهم متخمة بالاموال والجكسارات والمولات والعقارات والارصدة المالية الهائلة.. في خشية شيعة العراق منهم..

كيف يدعون لصلاة موحدة.. وهم يغلقون انفسهم بمعرف صدري..

ويلبسون الاكفان ويضيفون بدعة الصلاة التعجيلية باضافة مقتدى الصدر الغير معصوم بتسلسل المعصومين .. تحت وانصر ولدهم مقتدى.. ويؤمنون ان الصدر الثاني اعلم الاحياء و الاموات.. بسابقة خطيرة..و مزقوا الشيعة افقيا لصدريين ولا صدريين.. وعاموديا لحوزة ناطقة وحوزة صامتة.. ولا نعلم بماذا نطق هو وصمت الاخرين؟ وان مقتدى مقامة اعلى من النبي فالنبي نصره خمس.. ومقتدى نصره الملايين كما يقول الصدريين.. ويدعون مليشة الصدر جيش مهدي هو جيش الحجة.. والصدر يسلمه الراية عند ظهوره لذلك لا يحله.. وهذه بدعة لدى شيعة العراق الجعفرية غير موجودة بعقائدهم .. لان المهدي من يؤسس جيشه ولا ينوب لاحد ان يؤسس جيشه نيابة عنه..

لماذا نجح المالكي بكسب صدريين .. واصبحوا مؤيدي لزعيم دولة القانون..

وابتعدوا عن التيار الصدري.. في حين فشل الصدر بفعل المثل مع نوري المالكي..ولا اقصد تحالفات .. بل منخرطين مع المالكي وقائمته دولة القانون.. لماذا المالكي وايران نجحوا بشق التيار الصدري.. فسحبوا الخزعلي و الكعبي .. والالاف من مسلحي الصدر ليكنون خصوم لمتقدى الصدر.. ولكن فشل الصدر والتيار الصدري بفعل المثل مع المالكي وبقية خصوم الصدر..

واذا ادعى البعض ان السبب (المالكي لديه فلوس مهولة).. فاشترى بها الذمم

نقول .. لا نخالفكم بذلك.. ولكن (اليس الصدر وقيادات التيار الصدري) ملتي مليارديرية.. واصحاب مولات وجكسارات وعقارات ومناصب.. (وهم لا يقلون شرا وشيطنة) من المالكي وربعه.. فلماذا فشلوا بشق قائمة دولة القانون المالكية.. هل السبب ان الصدريين لا يطمئن لهم احد..

ما دور التاريخ القريب للصدر الغير مشرف في خشية شيعة العراق منه

من (قتل الخوئي ومحاصرة بيت السستاني وقتل شرطة النجف حديثي التطوع.. وتاسيس المحاكم الشرعية الصدرية التي بطشت بكل من يرفض هيمنة ال الصدر.. وجر الحرب مع امريكا لداخل المدن والقرى العراقية الشيعية.. وتشكيله اول مليشيات خارج اطار الدولة بعد 2003 ولها تاريخ اسود بتهريب النفط والخطف والابتزاز وغيرها من الجرام).. في خشية شيعة العراق من التيار الصدري ومقتدى الصدر..

ما دور تأييد القنوات الفضائية السنية والكردية .. للصدر وفعاليته وتحشيداته..

بالمقابل يهاجمون نوري المالكي .. وهذا يزيد ثبات اتباع المالكي له.. ويزيد الشبهات على التيار الصدري لدى شيعة.. وهذا يزيد شعور لدى شرائح من الشيعة.. بصحة ما يطرحه المالكي من خطر الصدر والسنة والاكراد.. فالمالكي معظم من يؤيده.. ليس حبا به.. بل نكاية بالصدر والاكراد والسنة.. وهذا يشير لنقطة خطيرة.. (بان غالبية شيعة العراق الجعفرية ايتام القيادة والمشروع).. ولديهم فراغ .. وواقعين بين مطرقة الصدريين وسندان الولائيين والمالكي.. فعليه يجب ان يكون للمكون العربي الشيعي الجعفري مشروع وقضية وقيادة تنطلق من همومهم ومصالحهم وتعمل على اعمار محافظاتهم.. وانفتاحهم على العالم المتقدم .. حتى لا يفسح للانتهازية والوصولية من ولائية وصدرية والمالكي ومن وراءهم ايران من ركوبهم واللعب بمصيرهم..

ما دور تسريبات نوري المالكي.. في اثارة مخاوف الشيعة من الصدر والسنة والاكراد؟

فمن يسمع التسريبات من جلسات المالكي .. يجعل العقل الباطن الشيعي حتى الذي يكره نوري المالكي.. يشعر بصحة المالكي وما يثيره من مخاوف من الصدر والسنة والاكراد.. بشكل او باخر.. ومن جهة ثانية.. يدرك الشيعة بان المالكي (يعتاش على ترويج فكرة المؤامرة) وليس بقاموسة هو ولا شركاءه ولا خصومه اي نية او تفكير ببناء العراق ونهوضه وانفتاحة على الدول المتقدمة.. فكيف يتم الموازنة بين ذلك؟

وكيف نفسر (المالكي يبرر فشله على علاكة خصومه) والصدر يبرر فشله على علاكة العراقيين

(فالمالكي يدعي ان الصدر والمجلس وقفوا ضد قانون البنى التحتية) .. فنسال وفق ذلك (اين هدرت مئات المليارات الدولارات في عهدك يا نوري المالكي؟ كيف تفسر الثراء الفاحش لحشيتك والمقربين لك ولقيادات حزبك وشركاءك بالعملية السياسية بظل رئاستك لرئاسة الوزراء لدورتين).. الصدرين يدعون انهم لم يبلطون شارع لان هناك مؤامرة كونية عليهم اسرائيلية.. وان مقتدى الصدر لا يسمح له ببناء العراق؟ فمتى اراد الصدريين بناء العراق .. ووقف الاخرين ضدهم؟؟ واما بخصوص المالكي (كيف تريد بنى تحتية يمرر فيها عشرات المليارات الدولارات.. بادارة وهيمنت نفس الوزراء والكتل السياسية التي سرقت المال العام لسنوات وبظل حكمكم ايضا)؟

وللصدر.. تزامط بكثرة اتباعك.. وهذه ادانه لك.. ودليل قدرتك على التغيير (ولكن انت مخادع)

فالمضحك ان نجد مثلا (العرب يبررون فشلهم بعدم هزيمة اسرائيل بدعوى عدم وحدة 20 دولة تسمى عربية بمجموع 300 مليون نسمة) حتى يهزمون (شعب اسرائيل 5 ملايين نسمة).. فتخيلوا مصر عدد سكانها 100 مليون نسمة.. ونجد مصريين يبرررون بان المفروض يتوحد 300 مليون ليهزمون 5 ملايين؟ اليس مضحك ذلك؟ وكذلك نجد الصدريين يدعون وهم يحشدون جماهيرهم التي يدعون هي بالملايين تحشدوا بصلاة الصدر بمدينة الثورة ببغداد .. وبعد ذلك يقول صدريين ان (السيد مقتدى الصدر) لا يقف احد معه؟ فكم تريدون ان يقف معه حتى يحارب الصدر الفساد وتياره مليئ بالفاسدين.. ويحل المليشيات وتياره ابو المليشيات ..

وللصدريين (ما عليكم بالعراق)..

اجعلوا احياء (الثورة والشعلة ببغداد.. والحيانية بالبصرة) مثل (اربيل) لنقول عنكم (مثال يحتذى).. وكافي مزايدات وطنية او قومية او دينية ..

المحصلة:

لو كل 99% من العراقيين وقفوا مع (مقتدى الصدر).. لن يغير ذلك شيء (العلة بالصدر نفسه)

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سجاد تقي كاظم