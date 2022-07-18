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محمد منير يحمل سكينا بدل الميكروفون في أحدث ظهور له

تفاعل الجمهور مع صورة النجم المصري الفنان، محمد منير، وهو يحمل سكينا في يوم عيد الأضحى، خاصة بعد الشائعات المتداولة منذ أيام بشأن وفاته.

في غضوم ذلك، نفى نادر محمد، مدير فرقة النجم المصري محمد منير، الشائعات التي تم تداولها بشأن تعرضه لأزمة صحية وأخرى تتحدث عن وفاته في ثان أيام عيد الأضحى.

ووصف نادر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” شائعة وفاة “الكينج” بالسخيفة، مؤكدا على أنه احتفل وسط أسرته بالعيد وشارك في ذبح الأضحية.

وتابع: “الكينج يواصل حاليا الاستعداد لحفله الضخم، المقرر إقامته في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل”.

وكان فريق “بلاك تيما”، أعلن عن مشاركة “الكينج” محمد منير في حفله الغنائي المقرر أن يحييه بمحافظة الإسكندرية يوم 15 يوليو الجاري.

في أحدث ظهور له.. محمد منير يحمل سكينا بدل الميكروفون (صور)تحرير: سرمد القيسي

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