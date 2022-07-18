مصادر: اعتقال 2 من “الفتح” بتهمة تسريب “تسجيل المالكي”

بعد تسريب الجزء الرابع من تسجيلات رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، كشفت مصادر سياسية عراقية ان امن ميليشيا الحشد الشعبي اعتقل قياديين اثنين من تحالف “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري بتهمة تسريب حديث المالكي وقالت انهم 2 من قادة ميليشيا بدر، الأول يُكنى ابوتراب والثاني الذي سجل صوت المالكي هو المكنى أبو إسلام .

وأوضحت تلك المصادر ، ان التسريب الأخير للمالكي ووصفه الحشد بالجبناء ، كذلك إعلانه نيته الهجوم على محافظة النجف زاد الأوضاع في العراق توتراً.

هذا فيما طالبت شخصيات سياسية بمحاكمة المالكي بتهمة التحريض على القتل واستخدام السلاح.

وكانت تسجيلات سربتها جهات “مجهولة” عن اجتماع يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق وأحد ابرز قادة الاطار التنسيقي نوري المالكي، انتشرت كما النار في الهشيم ، لتصبح الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول مراقبون ان هذه التسريبات وما يتحدث به المالكي ان صحت فهي دعوة وتحريض على الاقتتال الداخلي وخلق الفوضى في البلاد.

وكان المالكي شن خلال هذه التسريبات هجوماً على التيار الصدري ووصف أعضاءه بـ”الجبناء” متهماً إياهم بقتل القيادي في “عصائب أهل الحق” وسام العلياوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، داعياً إلى منع “تحالف الصدر” من الاتفاق مع القوى السنية والكوردية، كما شن هجوماً لاذعاً على غالبية القيادات السنية، واصفاً إياهم بالحاقدين عليه وعلى الدولة العراقية ومؤسساتها.

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