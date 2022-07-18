نائب عن دولة القانون يتوقع الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الوزراء خلال الساعات المقبلة

أكد النائب عن دولة القانون، حسين مردان، أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المقبل “إذا لم يكن مدعوماً من القوى السياسية سيفشل في إدارة هذه المرحلة الصعبة”.



وقال مردان، اليوم الاثنين (18 تموز 2022)، إن “الإطار التنسيقي مباحثاته مستمرة مع قوى الإطار والمستقلين، وخلال الايام أو لساعات القادمة سوف يحدد اسم مرشح رئيس الوزراء”.

وعن مواصفات مرشح رئيس الوزراء أشار إلى أنهم حددوا قبل فترة مواصفات المرشح لشغل المنصب المذكور ومنها الكفاءة والنزاهة وصاحب تجربة “لأن المرحلة صعبة ليست عادية”.

في الوقت نفسه نفى مردان إعلانهم عن اسم أي شخصية ليترأس منصب رئيس الوزراء إلى الآن، مؤكداً أن “الأسماء كلها التي طرحت غير حقيقية”.

ونوه البرلماني عن ائتلاف دولة القانون إلى أنه إذا كان التيار الصدري “لديهم مرشح يمتلك المواصفات المحددة، فلن نتأخر عن دعمه، لأن القوى السياسية هي التي تختار وستحدد الشخصية التي تستطيع قيادة الدولة في هذه المرحلة الصعبة”.

ورأى أن أي شخصية “تأتي بدون دعم القوى السياسية سيفشل”، في الوقت نفسه لم يستبعد طرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ليتولى مجدداً منصب رئاسة الوزراء “لأنه كفوء ونزيه وقاد الدولة في المرحلة السابقة قيادة حقيقية” بحسب تعبيره.

وتجري مفاوضات مكثفة بين أطراف الإطار التنسيقي من أجل اتخاذ القرار بشأن المرشح لرئاسة الوزراء العراقية، والذي طالب الحزبين الكورديين أيضاً بتحديد موقفهما والاتفاق على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية بأقرب وقت.

وعقب نحو ثمانية أشهر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، لم يتم اختيار رئيس جمهورية للبلاد، الأمر الذي يعرقل أيضاً تنصيب رئيس حكومة جديدة للعراق بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية على المرشحين للمنصبين، ما أدّى إلى دخول الدولة ومؤسساتها في حالة شلّل وجمود سياسي.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد دعت الكتل السياسية، أمس السبت، الى عقد جلسة نيابية اليوم الاثنين من أجل وضع برنامج عمل حول الجلسات النيابية المقبلة، وطالب الإطار التنسيقي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتحديد جلسة نيابية من أجل انتخاب رئيس جمهورية جديد.

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