نيجيرفان بارزاني عند استقبال جثمان نجل “قاضي محمد”: كان دائما مع هموم شعبه

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، في مراسم استقبال جثمان نجل الزعيم الكوردي “قاضي محمد” في مطار اربيل الدولي، أن الفقيد، “كان دائما مع هموم شعبه”.

ووصل جثمان علي قاضي محمد، نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد، صباح اليوم، الى مطار اربيل الدولي، ضمن مراسم استقبال حضرها رئيس الاقليم.

وقال نيجيرفان بارزاني، في كلمة له أثناء مراسم الاستقبال، إن “الشعوب الحية تحترم تضحيات مناضليها والزعيم قاضي محمد ناضل من اجل حرية شعبه”.

ووضع نيجيرفان بارزاني وممثلو الاحزاب الكوردية الذين حضرو المراسم، أكاليل زهور على جثمان علي قاضي محمد، الذي من المقرر مواراته الثرى في منطقة كلار بعد انتهاء المراسم.

وأصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس الأحد برقية تعزية بوفاة نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد “علي قاضي محمد “.

وقال بارزاني في بيان ” تلقينا بحزن خبر وفاة السيد علي قاضي محمد نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد”.

وأضاف “نعزي عائلة قاضي محمد الوطنية بوفاته ونرجو من الله ان يرحمه و يسكنه فسيح جنانه وان يلهم اهله الصبر والسلوان”.

وتوفي علي قاضي محمد نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد عن عمر ناهز 89 عاما في ألمانيا.

وكان الزعيم الكوردي قاضي محمد مؤسس جمهورية كوردستان في مهاباد بإيران.

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