هل أبرم جو بايدن مع محمد بن سلمان صفقة “النفط مقابل الاتفاق النووي الإيراني”؟

ساهر عريبي

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فاجأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المراقبين بإعلانه أن بلاده سترفع إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ليصل مستوى الإنتاج إلى 13 مليون برميل كل يوم. جاء الإعلان في الكلمة التي ألقاها بن سلمان خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي شاركت فيها تسع دول عربية إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ممثلة برئيسها جو بايدن.

كان هذا مطلب إدارة بايدن التي تواجه متاعب داخلية من جراء ارتفاع أسعار الطاقة الذي رفع مستويات التضخم إلى الحد الذي بات مقلقا للديمقراطيين الذين سيخوضون معركة الانتخابات النصفية للكونغرس والتي تهدد بفقدان الديمقراطيين أغلبيتهم النيابية. هو الوضع الذي يحاول بايدن تجنبه باحتواء التضخم من خلال خفض أسعار الطاقة عبر زيادة المعروض العالمي من النفط. لكن قرار ولي العهد لم يكن يتوقعه حتى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي استبعد مثل هذا الإعلان في تصريح له قبل بدء أعمال القمة.

يثير القرار السعودي بهذه الزيادة الكبيرة لإنتاج النفط والتي فاقت تقريبا ثلاث مرات الزيادة التي أعلنتها دول مجموعة أوبك+, يثير تساؤلات بشأن صفقة أبرمها الرئيس الأميركي مع محمد بن سلمان قايض بموجبها الاتفاق النووي بالنفط السعودي. فالإدارة الأميركية ما انفكت تؤكد على أهمية إحياء الاتفاق النووي منذ عودة المفاوضات مع طهران منذ أكثر من عام ثم توقفها, إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا والتي حلقت إثرها أسعار الطاقة عاليا دفعت إدارة بايدن إلى كسر الجمود الذي اعترى المفاوضات النووية مع إيران.

فكان اجتماع الدوحة الذي وصفته طهران بالايجابي والذي أثار تكهنات بقرب التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة إيران إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب, مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها وأولها السماح بتصدير النفط الإيراني الذي عاد إلى مستويات انتاجه لمرحلة ما قبل العقوبات والبالغة نحو 2,5 مليون برميل يوميا. فالأسواق العالمية بحاجة لمثل هذه الكمية من النفط رغم أن إيران لا تصدرها جميعا بل بعضا منها بعد تغطية احتياجاتها الداخلية.

يبدو من الإعلان السعودي أن البيت الأبيض استخدم ورقة الاتفاق النووي لابتزاز الرياض إذ أضحت المعادلة واضحة إما أن ترفعوا إنتاج النفط أو نعود للاتفاق النووي وهي العودة التي تعني رجوع النفط الإيراني للأسواق العالمية. تعلم الرياض أن هذه العودة ستكون ملكفة رغم أنها لا تقارن بإنتاج المملكة من النفط. وهو ما يفسر صحة الأنباء التي تم تداولها مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا بشأن رفض ولي العهد السعودي طلب تقدم به بايدن لرفع إنتاج النفط.

فعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي السعودية تقلق الرياض, فهي تعني رفع العقوبات عن طهران وحصولها على موارد اقتصادية تعزز مكانتها في المنطقة وتقوي نفوذ حلفاءها, كما أنها ستكون لها كلمة لا يستهان بها في أسواق النفط وخاصة في منظمة أوبك فضلا عن أن البرنامج النووي الإيراني يقلق السعودية إضافة إلى برامجها الصاروخية ونفوذها في المنطقة وهي الملفات التي تسعى السعودية وكذلك إسرائيل لإدخالها في أي مفاوضات بين واشنطن وطهران.

إلا أن هذا لا يعني أن بن سلمان يقدم هذه الهدية لبايدن على شيك من بياض! فإنقاذ الديمقراطيين من خسارة الانتخابات التشريعية والذي قد يمهد لمكوثهم في البيت الأبيض لدورة رئاسية ثانية, لن يكون بلا ثمن, رغم رغبة السعودية في رؤية رئيس جمهوري يجلس في المكتب البيضاوي. لكن الواقعية السياسية تقتضي التعامل مع سيد البيت الأبيض الحالي الذي تعامل هو الآخر بواقعية. ولربما يتبادر لذهن البعض أن بن سلمان قايض بايدن بالنفط مقابل رضوخ بايدن وتخليه عن فكرة نبذ السعودية, إلا أن فتح الأجواء السعودية أمام الناقلات الجوية الإسرائيلية يكفي لتلك المقايضة, ولذا فإن معظم المؤشرات تدل على أن طرفي الصفقة هما النفط السعودي مقابل وضع الاتفاق النووي مع إيران في غياهب النسيان وحتى حين!

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