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أسعار النفط تصعد بفعل مخاوف قلة الإمدادات وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الثلاثاء لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 36 سنتاً إلى 102.96 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1% أمس الاثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو أيار.
وينقضي أجل عقد أغسطس آب لخام غرب تكساس الوسيط غداً الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر أيلول الأكثر تداولاً 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتاً.
واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات الفدرالي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلاً على الوقود.انتهى25د

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