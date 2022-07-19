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أشياء من هذا القبيل : باقات عبقة و قناديل ساطعة ..

أشياء من هذا القبيل : باقات عبقة و قناديل ساطعة ..

بقلم مهدي قاسم

ـــ أفضل معاملة هي معاملة الغير بالمثل ، حتى لو كان قريبا باهتا لا مباليا أو صديقا مزعوما ، و على نحو :
ــ إذا شعر بأهمية وجودك .. اهتم بنشاطك .. تابع أحوالك وامورك ــ ولو عن كثب ــ ويشعرّك بقمتك عنده ، فما عليك عند ذاك إلا بمبادلته بحرارة أكثر و مشاعر أعمق و قيمة أكبر .. بل بما هو أحسن و أجمل !..
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ـــ أما إذا تجاهلك أو أهملك أحدهم ، فما عليك إلا أن تتصرف و كأنه مجرد ظل فارغ و غير ملحوظ ، فهو بالنسبة لك .. لا هو في قير ولا في نفير ….
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ـــ لا ترفع من شأن مغرور أجوف لأنه سينظر إليك من علو وهمي كأنه أرفع منك وأعظم ، و كأنك أنت في نظره في أسفل أصغر و أقزم ..
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ـــ فلا تكن متواضعا لحد إثارة استخفاف و استهانة
ولا متكبرا مغرورا لحد خلق مقت و نفور .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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