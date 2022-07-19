إجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل يوصي بإنضاج تفاهمات الأكراد

بغداد – ابتهال العربي

قرر رئيس مجلس النواب ،عقد اجتماع ثان مع رؤساء الكتل النيابية ،ما توصلت اليه القوى الكردية بشأن اختيار رئيس الجمهورية. وقال بيان امس ان (الحلبوسي ونائبه شاخوان عبد الله، عقدا اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث أهم المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس، وعقد جلساته، وإكمال الاستحقاقات الدستورية وأولويات مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الجاري)، واشار الى انه (تقرر المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين ، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم، وانجاز الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها)، واضاف البيان انه (بناءً على طلب نائب رئيس البرلمان والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها، تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل، لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد)، مؤكدا ان (جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني، تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً). وكشفت كتلة سند الوطنية، عن جمع تواقيع نيابية لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال رئيس الكتلة أحمد الأسدي، في تصريح امس إن (الاجتماع الذي عقدته الكتل النيابية، مع رئاسة البرلمان، ركز على قضيتين، الاولى بدء الفصل التشريعي وتحديد مشاريع القوانين التي تناقش ضمن الفضل التشريعي الثاني)، مؤكدا ان (الكتل السياسية اتفقت على عدد من القوانين التي ستتم قراءتها او التصويت عليها)، وتابع ان (الامر الثاني الذي تمت مناقشته، هو تحديد موعد الجلسة وكان اصرار الاطار التنسيقي على أن تكون الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية ولم نقبل بتأجيلها)، وتابع ان (الجلسة الاولى ستكون لانتخاب رئيس الجمهورية وهناك تواقيع جاهزة لتحقيق ذلك).

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