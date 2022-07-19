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الجيش العراقي وقوات البيشمركة يقومون بعملية أمنية مشتركة في جبال قره جوخ

عملية الإرادة الصلبة انطلقت فجر اليوم وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعمل أمني مشترك

 مظفر مزوري

أعلنت خلية الاعلام الأمني في بيان له اليوم الثلاثاء 19 تموز 2022، انطلاق عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها الرابعة في جبال قره جوخ .

وقالت خلية الاعلام الأمني ” بعمل أمني مشترك، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، انطلقت فجر اليوم المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال قره جوخ”.

وأضاف البيان ” شارك في العملية قطعات من الفرقتين 14 و16 وتعزيز من رعائل الدبابات، وقطعات قوات البيشمركة من بينها قطعات زيرفانى وقطعات المحور السادس، وقوات من جهاز مكافحة الإرهاب ، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش”.

وتابع البيان ” ان هذه العملية مهمة جداً، وجاءت ضمن العمل المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة حسب التفاهمات الأمنية بين الطرفين/ لدحر الإرهاب والجريمة بكافة صورها”.

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