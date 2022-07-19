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الصدر يتهم المالكي بالسعي لقتله ويطالبه باعتزال السياسة وتسليم نفسه للقضاء

الصدر يتهم المالكي بالسعي لقتله ويطالبه باعتزال السياسة وتسليم نفسه للقضاء

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  الاثنين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتهديده بالقتل والتحريض على الاقتتال الشيعي – الشيعي، داعياً إياه إلى اعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه إلى القضاء.

ويأتي هذا بعدما سُربت تسجيلات صوتية منسوبة للمالكي بدا يهاجم فيها الصدر بحدة، وتعهد بإفشال مشروعه، وقال إن المرحلة المقبلة ستكون “مرحلة قتال” في العراق.

ونشر التسجيلات الصوتية الصحفي العراقي المقيم في أمريكا علي فاضل. ونفى المالكي صحة ما نُسب إليه وقال إنها “مفبركة” وتهدف للتسقيط.وأثارت التسجيلات ضجة في العراق، وسط خلافات محتدمة بين الصدر والمالكي حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات.وقال الصدر في بيان “إن في قتلي شفوة وفرحاً لإسرائيل وأمريكا والإرهابيين والفاسدين. لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي”.

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