العمل العراقي يدعو كافة الأطراف الى الحكمة وتوخي الوقوع في فخ الفتنة

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الثلاثاء المصادف ١٩ / ٧ / ٢٠٢٢ بيانا على خلفية تصاعد حدة الخطاب بين الأطراف السياسية في الايام الماضية ، ومما جاء فيه:

جاءت التسريبات الصوتية في حلقاتها الخمس بتوقيت حرج وحساس ليدق اسفين يتعلق بتفاهمات تشكيل الحكومة القادمة من قبل الاطار التنسيقي بعد انسحاب نواب التيار الصدري واداء البدلاء لليمين الدستورية داخل قبة البرلمان مما كان يفترض ان يمهد الطريق لتفاهمات القوى السياسية كافة.

وأضاف البيان: لكن ظهور التسريبات بدد الآمال وادخل البلاد في دوامة من التفسيرات وتوجيه الاتهامات والخطاب التصعيدي الذي لن ينفع احد.

وأشار البيان: ان الكرة في ملعب الاطار التنسيقي اليوم ، وافضل رد منه بالاسراع بتسمية رئيس وزراء مقبول من الجميع.

وختم البيان: بدعوة كافة الاطراف الى الحكمة وتوخي الوقوع في فخ الفتنة ، وبان دولة المؤسسات والقانون والدستور تستدعي بالمتضرر اللجوء الى القضاء في مثل هكذا حالات… وللقضاء كلمته الفصل في التاكد من صحة هذه التسجيلات وإنصاف المتضرر منها.

حفظ الله العراق وشعبه ورد كيد المتربصين به شرا

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

١٩ / ٧ / ٢٠٢٢

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