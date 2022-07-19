المحكمة الاتحادية ترد الدعوة المقامة ضد إرسال بغداد 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان



ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، الدعوى المقدمة ضد إرسال 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان.

وكانت الدعوى المسجلة في المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، تطالب بإيقاف إرسال جزء من ميزانية إقليم كوردستان، والتي تبلغ نحو 200 مليار دينار شهرياً.

ومع رفض هذه الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية، يمكن للحكومة الاتحادية في بغداد مواصلة إرسال هذا المبلغ إلى إقليم كوردستان، لسد رواتب موظفي الإقليم.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مستحقات الإقليم الشهرية والبالغة 200 مليار دينار لمدة 14 شهراً منذ عام 2020.

وتتطلب الرواتب الشهرية الإجمالية لموظفي إقليم كوردستان نحو 616 مليون دولار، ويتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية (200 مليار دينار) 138 مليون دولار، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان

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