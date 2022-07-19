النزوح الاقتصادي يضرب ديالى وتحذير من خسارة القطاع الزراعي

ديالى/ علي اللامي

حذرت مفوضية حقوق الإنسان، امس الاثنين، من خسارة قطاع الزراعة في محافظة ديالى عقب هجرة العائلات صوب المدن.

وقال مدير مفوضية ديالى صلاح مهدي، في حديث لـ (المدى)، إن “الأشهر الـ 6 الأخيرة شهدت انتشار النزوح الاقتصادي في 3 إلى 4 مناطق زراعية في ديالى بسبب تداعيات الجفاف الذي ضرب 70% من المحافظة”.

وأضاف مهدي، أن “عشرات العائلات بدأت تنتقل من الأرياف إلى المدن مع ترك الزراعة التي أصبحت بنظر العديد من المواطنين قطاعا خاسرا في ظل الظروف القاهرة كـ (الجفاف)”.

وأشار إلى أن “مفوضية حقوق الإنسان أعدت تقريراً يكشف تفاصيل مهمة في النزوح الاقتصادي الذي قد يتنامى في المرحلة المقبلة ويتحول إلى ظاهرة خاصة وأن ذروة الجفاف لم تصل بعد إلى مناطق واسعة في ديالى”.

وحذر مهدي، من “خطورة ما يتعرض له الريف في المحافظة الذي يمثل أهم نوافذ إنتاج المحاصيل الزراعية على مستوى البلاد”. وتعيش محافظة ديالى في جفاف حاد وكبير بسبب قطع الجانب الإيراني وتحويل عدد من الأنهر داخل أراضيه بعد أن كانت تصب تلك الأنهر في العراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط